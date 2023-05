Via al bando per lo studio di fattibilità dell'Einstein Telescope in Sardegna

Il bando vale oltre 14 milioni di euro, finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il bando, che scade il 29 giugno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea per finanziare lo studio per lo sviluppo delle infrastrutture dell'Einstein Telescope in Sardegna (Qui il link). Il team di ingegneri che si aggiudicherà il bando sarà chiamato a fornire tutte le analisi relative alla costruzione, sia in superficie che in sotterraneo, degli enormi bracci dello strumento di rilevazione di onde gravitazionali e di tutte le opere edili necessarie per il suo funzionamento, a partire dalla valutazione di impatto ambientale. A disposizione ci sono 540 giorni per elaborare lo studio propedeutico che servirà per sostenere la candidatura della miniera di Lula ad ospitare l'interferometro europeo di terza generazione.

Su un altro fronte l'inserimento nel decreto Pnrr di un passaggio per impedire fonti di disturbo, in particolare campi eolici, attorno allo strumento di futura realizzazione sta suscitando perplessità, perché rischia di compromettere altre attività economiche nella zona, che non rappresentano un ostacolo per il sensibile interferometro. Da più parti arriva un appello alla chiarezza indirizzato al Governo e, in particolare, alla ministra Anna Maria Bernini, che è attesa in Sardegna il 9 maggio in occasione del simposio internazionale che si terrà a Cagliari e dedicato proprio all'Einstein Telescope.