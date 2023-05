Via al Sardegna Open di tennis

In attesa del via al tabellone principale da martedì, il Sardegna Open è scattato con il primo turno delle qualificazioni. Fra i 13 partecipanti ci sono otto italiani, quattro dei quali con un recente passato nei primi 100 del mondo: Stefano Travaglia, Alessandro Giannessi, Gianluca Mager e Salvatore Caruso. L'ultimo sarà l'avversario del giovane Alberto Sanna, 18enne del vivaio del Tc Cagliari che si è guadagnato una wild card vincendo il torneo Open di pre-qualificazione giocato in settimana. Due gli incontri da vincere per accedere al main draw.

A guidare il tabellone principale dell'evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175 c'è il mancino Yoshihito Nishioka, 27enne giapponese numero 34 della classifica mondiale, seguito dal 20enne statunitense Ben Shelton (n.38), protagonista a gennaio all'Australian Open e rapidamente diventato uno dei nomi più interessanti fra i giovani della Next Generation. Entrambi saranno in gara dal secondo turno di giovedì, così come l'altro statunitense Mackenzie McDonald e il serbo Laslo Djere, che con la terra battuta del circolo di Monte Urpinu ha un conto aperto dopo la finale persa nel torneo ATP 250 della primavera 2021. In tutto sono nove i giocatori al via compresi fra i primi 100 del ranking mondiale, fra i quali anche il palermitano Marco Cecchinato, numero 85.