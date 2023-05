Violenza di genere, l'impegno della Fondazione per il Sud anche in Sardegna

Prosegue l'impegno della Fondazione Con il Sud sul tema del contrasto della violenza di genere nelle regioni meridionali: dopo due bandi dedicati e 17 progetti sostenuti con 4 milioni, accompagnerà quattro nuove iniziative che hanno ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro. Le iniziative saranno avviate in Basilicata (provincia di

Potenza), Campania (province di Napoli e Caserta), Puglia (province di Barletta, Andria, Trani, Bari, Brindisi, Taranto),

Sardegna (province di Sassari e Oristano), Sicilia (provincia di Palermo). Uno degli interventi interesserà anche la provincia di Roma.



Secondo l'Istat, nel corso del 2021 sono state 11.771 le donne che hanno effettuato un accesso in Pronto soccorso per aver subito violenza. L'incidenza di tali accessi è pari a 18,4 per 10.000 accessi complessivi, in costante aumento dal 2017 (14,1), nonostante la generale diminuzione del ricorso al Pronto Soccorso in conseguenza della pandemia.