Addio a Graziano Origa, artista e fumettista

"Addio a un collega e amico. Abbiamo fatto tante cose insieme e ora provo un grande dolore". Bepi Vigna ricorda così Graziano Origa, artista nato a Dolianova nel '52 e diventato dalla fine degli anni '70 in poi un punto di riferimento della cultura giovanile e d'avanguardia. Esperto di fumetti, lui stesso autore di personaggi innovativi, fotografo, giornalista. A ritrovarlo, sul lungomare di Quartu, al Margine Rosso, sono stati alcuni passanti. Il corpo era adagiato a riva. Le circostanze ancora non chiare. Forse Origa è stato colto da un malore durante una passeggiata. A stabilirlo sarà l'autopsia. Al cordoglio di Dolianova si unisce quello degli appassionati di fumetti in tutta Italia e non solo: nel corso di un'attività lunga e instancabile, Origa aveva fondato riviste, formato disegnatori, scritto libri e articoli, curato mostre, tenuto rubriche importanti. Era però un artista a tutto tondo. Negli Stati Uniti aveva era diventato amico e collaboratore di una leggenda come Andy Wahrol. Innumerevoli gli attestati di ammirazione e lo stupore per una fine così improvvisa.