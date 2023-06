Al via la 21esima edizione del Grande Teatro dei Piccoli

Quattro giorni di spettacoli, laboratori, appuntamenti sul teatro di figura, ma non solo. Giovedì 15 giugno parte a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura il Grande Teatro dei Piccoli, la storica rassegna per famiglie organizzata dalla compagnia Is Mascareddas, che taglia quest’anno il traguardo della XXI edizione. Quest'anno le tematiche spazieranno fino a comprendere il campo alle scienze e dell’animazione per il cinema, dell’artigianato artistico e della letteratura - grazie alle collaborazioni con Sardegna Ricerche, Fondazione Sardegna Film Commission, e INAF – Istituto nazionale di astrofisica.

L’apertura del festival, giovedì 15 giugno a partire dalle 17,00, è affidata alla compagnia friulana CTA Gorizia che porta in scena Kamishi-bike, il racconto di tre irresistibili storie attraverso la tecnica di narrazione giapponese del kamishibai. Alle 18,30 si prosegue con i fiorentini Pupi di Stac, compagnia con oltre 70 anni di storie che propone uno spettacolo cult del suo repertorio: Giovannin senza paura, prodotto nel 1976 e rappresentato nei maggiori festival e rassegne italiani ed europei.