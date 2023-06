Allerta gialla per ondate di calore a Cagliari, fino a 34°

Il ministero della Salute ha diramato per la giornata di venerdì 30 giugno un bollettino di allerta gialla (livello 1) per gli effetti delle ondate di calore a Cagliari. Nel capoluogo sardo sono previste temperature che andranno dai 22 ai 34 gradi. Sono in stato di pre allerta i servizi sanitari e sociali. Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione.