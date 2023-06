Allerta per le alte temperature

E' di nuovo allerta in Sardegna per le alte temperature. Due giorni, tra giovedì e venerdì, in cui aumenta l'attenzione per le possibili ondate di calore. Le temperature previste oscilleranno fra i

24 gradi e i 33 gradi, con una temperatura massima percepita di 34 gradi. I servizi sanitari e sociali - comunica il Comune di Cagliari - sono in fase di pre-allerta.