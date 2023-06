Alluvioni e incendi, ad avvisarci sarà il telefonino

Anche la Sardegna parteciperà venerdì prossimo (30 giugno) alla sperimentazione di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione alla popolazione nei casi di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il sistema, che funziona grazie alla tecnologia cell-broadcast, permette di inviare un allarme pubblico tramite messaggio di testo e un suono di allarme a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. Il messaggio conterrà informazioni utili sullo scenario di rischio e sulle relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente.

IT-alert ha l’obiettivo di affiancare i sistemi di allarme già esistenti a livello statale, regionale e locale, coprendo “l’ultimo miglio” dell’informazione in ambito di protezione civile. Il sistema è stato testato per la prima volta nel corso dell’Esercitazione "Vulcano 2022", svoltasi sull’isola di Vulcano dal 7 al 9 aprile 2022.

Il prossimo 30 giugno 2023, orientativamente intorno alle ore 12:00, il test verrà effettuato su tutta la Sardegna.