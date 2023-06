Anziana litiga con il vicino e lo ferisce con una roncola

Litiga con il vicino di casa e lo ferisce con una roncola. È accaduto a Costa rei al termine di un diverbio tra un donna di 84 anni, pensionata e il suo dirimpettaio. L'uomo se la caverà con 5 giorni di cure. L'anziana è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. La roncola è stata sottoposta a sequestro ed è in custodia presso la stazione dell'Arma. Al momento la vittima non ha sporto querela.