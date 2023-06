Anziano picchiato e rapinato a Ghilarza, condannati i fratelli Carta

Sono stati condannati a 19 anni e 4 mesi di reclusione i fratelli Rubens e Brian Carta, di 32 e 28 anni, accusati dell'omicidio volontario a scopo di rapina di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione pestato a sangue e ucciso nella sua abitazione a Ghilarza, la notte tra il 21 e 22 febbraio 2022, e di un altro tentativo di rapina.

Il gup del tribunale di Oristano, Marco Mascia, ha confermato il capo di imputazione a carico degli imputati, nonostante il collegio difensivo, rappresentato dagli avvocati Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina, avesse chiesto la derubricazione del reato da omicidio volontario in preterintenzionale, quello di rapina consumata alla vittima in tentativo e l'assoluzione per la tentata rapina.

La difesa attende di leggere la sentenza, il cui deposito avverrà tra 90 giorni, per valutare come procedere. Tra le ipotesi c'è quella di non andare in appello per usufruire di un ulteriore sconto di pena (oltre a quello già applicato con il rito abbreviato) previsto dalla riforma Cartabia.