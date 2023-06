Apprendistato, Sardegna ultima in Italia

La Sardegna è ultima in Italia per l'utilizzo dell'apprendistato. Lo scorso anno sono stati solo 2.747 i giovani sardi inquadrati con questo particolare contratto su un totale di 75.858 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Questo dato pone l'Isola all'ultimo posto nazionale nella classifica, che vede in testa, al contrario, l'Umbria dove si contano 17,6 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30. La media nazionale si attesta sul 10,7%. Secondo l'indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, sui dati Inps, nel 2022 nell'Isola si sono contate solo 3,6 nuove assunzioni con l'apprendistato ogni 100 nuovi rapporti attivati. Nel 2018 in Sardegna i contrattualizzati furono 6,7 su 100. A livello provinciale, la migliore delle province sarde è Oristano (97/a posizione), con 245 assunzioni con apprendistato (5,7 assunzioni ogni 100); segue Cagliari (99/a) con 1.131 (5,6), Nuoro (104/a) con 293 (3,8), Sassari-Gallura (10/a) con 827 (2,5) e Sud Sardegna (107/a) con 251 (2,4).