Approvato un ordine del giorno per allentare i vincoli nell'area dell'Einstein Telescope

Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che limita i vincoli imposti nell'area prescelta per il futuro rilevatore di onde gravitazionali, l'Einstein Telescope. Le limitazioni, volute per evitare attività potenzialmente danno se per la ricerca scientifica, come i parchi eolici, avevano però preoccupato le comunità locali. Il provvedimento votato ora, sostenuto sia dalle forze di maggioranza che da quelle di opposizione e che ha come primo firmatario il deputato pd Silvio Lai, impegna il governo con il primo provvedimento utile ad escludere che le norme abbiano validità per le attività in essere e, dall'altra parte, a dare tempi certi per le nuove autorizzazioni, fissando in 60 giorni il tempo massimo entro il quale il ministero dell'Università deve esprimere il proprio parere.