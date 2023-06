Arbus, un uomo di 65 anni trovato morto nel suo appartamento

Il cadavere di un uomo di 65 anni, Antonio Atzori, è stato scoperto in un'abitazione ad Arbus in via Raimondo Pani. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini nel pomeriggio: non lo vedevano da giorni e sentivano cattivo odore provenire proprio da quella casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 che hanno scoperto il cadavere. Al momento non si conoscono le cause del decesso e nessuna ipotesi viene scartata. Sul posto in serata il medico legale e il magistrato di turno, che dopo un primo esame esterno del corpo ha disposto l'autopsia. Ad Arbus, oltre ai carabinieri della Compagnia di Villacidro, hanno operato i militari del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari.