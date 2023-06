Arzachena calcio in vendita. La società internazionale Orlean Invest che fa capo a Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia, diventata decisiva nell'estate del 2019 per il rilancio del club finanziario dopo l'esclusione dalla Lega Pro ripartendo dalla serie D, ha annunciato il disimpegno economico e finanziario nelle attività legate al mondo del calcio, e quindi anche all'Arzachena verso la quale sono stati investiti in 4 anni oltre 3.5 milioni di euro, dicendosi pronta a passare il testimone ad altri che vorranno portare avanti la gestione di una società sana e priva di debiti, ma confermando anche il proprio impegno economico nel proseguire la formazione sportiva dei ragazzi del settore giovanile e la relativa attività agonistica. L'Arzachena ha chiuso l'ultimo campionato disputando i playoff di serie D per tentare l'approdo nei professionisti poi fallito con il pareggio contro la Casertana.