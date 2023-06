Assemini: affluenza del 9,2% per la sfida tra Puddu e Corrias

E' del 9,2% l'affluenza alle 12 al turno di ballottaggio delle comunali di Assemini. Un dato in calo di 3 punti percentuali rispetto al voto di due settimane fa (12,1%).

Seggi aperti fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. A sfidarsi, Mario Puddu per il centrodestra e Diego corrias per il centrosinistra.

Puddu, ex sindaco dal 2013 al 2018, è ora sostenuto da una lista civica che porta il suo nome e da Riformatori, Sardegna 20 20 e Udc. Al primo turno ha conquistato 3.896 voti, col 38%. Corrias, assessore uscente nella giunta Licheri, è sostenuto dal suo partito, i Cinque stelle, e da Pd, socialisti e una lista civica di ispirazione progressista. Al primo turno ha raggiunto 3.211 voti, pari al 31%.