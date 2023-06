Incidente all'alba lungo la 131 all'altezza di Codrongianos. Un auto per cause da accertare è andata a sbattere contro la protezione in cemento. I Vigili del fuoco hanno liberato il conducente dall'abitacolo e i soccorritori del 118 dopo un primo intervento lo hanno trasportato all'ospedale. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell'Anas.