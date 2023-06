Autobus contro un ponte in via Ferrara, illeso il conducente

Momenti di paura in via Ferrara vicino a Sant'Elia dove un autobus di linea con a bordo soltanto l'autista è finito contro la strada sopraelevata di via Ferrara. L'uomo potrebbe aver fatto un errore di valutazione mentre percorreva via Vespucci e cercava di passare sotto il cavalcavia. Distrutta la parte anteriore del mezzo e fortunatamente illeso il conducente che è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

La Polizia locale si è occupata dei rilievi di questo spettacolare incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.