Ballottaggio al comune di Assemini: si vota domenica e lunedì

Nessun apparentamento ufficiale. E nemmeno ufficioso almeno a sentire Niside Muscas, candidata sindaca al primo turno e fermata a un passo dalla conquista del ballottaggio prima da un pugno di voti nelle urne e poi dal Tar che non ha ammesso il suo ricorso.

Mario Puddu e Diego Corrias sono i due sfidanti che domenica e lunedì si contenderanno la carica di sindaco di Assemini, 27 mila abitanti alle porte di Cagliari. Ex compagni di viaggio arrivano entrambi dall'esperienza amministrativa targata Cinque Stelle. Puddu, già primo cittadino dal 2013 al 2018 a questa tornata elettorale è sostenuto da una civica che porta il suo nome e da tre liste di centrodestra: Riformatori, Sardegna 20Venti e Udc. Al primo turno ha conquistato un bottino di 3896 voti con una percentuale di quasi il 38 per cento.

Corrias è sostenuto dal suo partito, i Cinque Stelle, e da Pd, Socialisti e una civica di ispirazione progressista. Al primo turno ha raggiunto 3211 voti, il 31 per cento delle preferenze.