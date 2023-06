Bancali: detenuto con problemi psichiatrici incendia la cella e tenta il suicidio

Ha prima appiccato fuoco a lenzuola e arredi nella sua cella - all'interno del carcere sassarese di Bancali - poi si è barricato in bagno chiudendo all'interno la porta con dei bastoni. Nel frattempo le fiamme si sono propagate velocemente, i fumi hanno invaso la sezione e sono arrivati anche al piano superiore. Quindi l'allarme e, dopo vari tentativi, quattro agenti penitenziari sono comunque riusciti a forzare e a entrare nel bagno per portare all'esterno il detenuto, salvandogli così la vita. Gli agenti sono finiti in ospedale per un principio di intossicazione, con 10 giorni di prognosi. Cure sono state necessarie anche per altri detenuti.

L'episodio è avvenuto nella notte ed è stato denunciato da Michele Cireddu, segretario generale della Uil - lavoratori della pubblica amministrazione. Il fatto riporta in primo piano il problema dei reclusi con problemi psichiatrici che rappresentano - secondo il sindacato - una delle principali emergenze degli istituti di pena. Occorre, scrive Cireddu, che il governo trovi soluzioni urgenti per curarli e assisterli in modo adeguato. nonché evitare che, come succede non solo a Bancali, siano reclusi nelle stesse strutture insieme a detenuti al 41 bis o ad alta sicurezza.