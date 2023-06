Bancarotta, definitiva la condanna per ex sindaco Carloforte

Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna a 7 anni e mezzo di carcere per l'ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, imputato per bancarotta fraudolenta nel processo sul crac milionario della Sept Italia, società specializzata nella produzione di vernici con sede a Cagliari e fallita nel 2010. La suprema corte ha infatti respinto il ricorso del legale Giovanni Manca che contestava un conflitto di diritto tra norme rispetto ad alcune operazioni societarie e la distruzione del server con la contabilità della Sept.

Simeone, che aveva gia' scontato 10 mesi di custodia cautelare in carcere e cinque ai domiciliari tra il 2012 e il 2013, dovra' ora tornare in cella. La difesa però non esclude un ricorso ad autorità sovranazionali come la Corte di giustizia europea.