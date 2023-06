Bankitalia: l'anno scorso l'economia sarda è cresciuta del 3,5 per cento

L'economia sarda cresce anche se in maniera più contenuta rispetto al 2021 ma resta lo spettro dell'inflazione che ha raggiunto un picco superiore alla media nazionale penalizzando in maniera partricolare le famiglie isolane. Nel rapporto presentato dalla Banca d'Italia sull'economia regionale ad emergere sono i numeri sulla tassa più ingiusta, quella che colpisce maggiormente i redditi medio bassi. La crescita del PIL è al 3,5 per cento, con un recupero ancora parziale rispetto al calo durante la crisi pandemica.

Quasi tutti i comparti partecipano alla crescita con la componente maggiore delle costruzioni e nel turismo. In aumento anche se in maniera più lenta l'occupazione nei rapporti a tempo indeterminato. Salgono i prestiti anche se in questo caso incidono molto i tassi di interesse più alti nella seconda metà dell'anno. In prospettiva sul 2023 si guarda alla dinamica degli investimenti che dovrebbe essere sostenuta dai finanziamenti del PNRR per circa 3,5 miliardi.

Guarda il servizio di Nicola Corda - montaggio di Marcello Marangoni.