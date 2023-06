Biglietti esauriti in poche ore per la sfida contro il Bari

Unipol Domus verso il tutto esaurito per la sfida di andata contro il Bari che vale un posto nella prossima serie A. All'apertura delle vendite dei biglietti i tifosi si sono lanciati all'acquisto. Risultato: la vendita libera si è esaurita in poco più di un'ora, mentre gli abbonati avranno tempo fino a martedì 6 giugno per confermare o meno la prelazione. Tutto esaurito anche a Bari per la sfida di ritorno, che si preannuncia incandescente.

Intanto i rossoblù stanno per fare un altro bagno di folla. Dopo che Ranieri avrà incontrato i media, la squadra svolgerà un allenamento a porte aperte. I tifosi potranno assistere in Curva Nord dalle 18 e 15.

Oggi allenamento per tutto il gruppo con Dossena e Lapadula che hanno svolto lavoro differenziato. Fiato sospeso per l'attaccante che ha subito una botta alla caviglia che lo ha costretto all'uscita dal campo a Parma.