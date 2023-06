Sono una quindicina le irregolarità rilevate dai carabinieri del Nas di Cagliari nelle ultime settimane, su una cinquantina di controlli fra grossisti e depositi di alimenti etnici. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 14 mila euro e sequestrate derrate alimentari non tracciabili o che non erano custodite e conservate correttamente, per un valore di circa 4 mila euro.