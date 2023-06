Bomba d'acqua nel Sassarese, la forte pioggia ha creato gravi disagi a Bono

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Nuoro e Ozieri. Un funzionario tecnico dei pompieri e il sindaco hanno coordinato e intrapreso le necessarie iniziative per effettuare alcuni interventi con un mezzo di movimento terra per liberare il canale ostruito.

Le forti precipitazioni hanno smosso una porzione di terreno in prossimità di un canale di scolo, ostruendolo. Il canale ha così deviato il suo deflusso e un torrente d'acqua e fango è arrivato all'interno del paese coinvolgendo due autovetture in sosta.

E a causa di una frana è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 128 Bis "Centrale Sarda" all'altezza del km 16,000 a Bono. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anas e le forze

dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile