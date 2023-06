Cagliari, attesi in settimana i primi colpi di calciomercato

Potrebbero arrivare nella settimana che si apre domani 26 giugno i primi squilli di mercato per il Cagliari. Le parole di Ranieri e del ds Bonato hanno chiarito quale sarà la strategia da seguire: nessuna spesa folle, ma acquisti mirati per puntellare una rosa che ha già una sua ossatura. In poche parole, si cercheranno sia profili di esperienza che giovani da lanciare, a patto che accettino di sposare la causa del Cagliari. Torneranno dai prestiti, ma sono destinati a ripartire, Marin, Pereiro e Bellanova. Quest'ultimo in particolare, in bilico tra Inter (dove ha giocato la scorsa stagione, compresi gli ultimi minuti della finale di Champions) e Torino (che metterebbe sul piatto 7 milioni di euro), porterà alle casse rossoblù linfa vitale. Stesso discorso per la cessione di Vicario dall'Empoli al Tottenham: un quinto del cartellino andrà proprio al club in base agli accordi di cessione. Anche in questo caso si parla di alcuni milioni che potrebbe essere immediatamente reinvestito. A questo proposito, se si raffredda la pista che porta a Manolo Gabbiadini, si parla con insistenza di Jankto, anch'egli pupillo di Ranieri alla Samp.