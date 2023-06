Cagliari attraversata dall'onda Pride

C'è anche Cagliari tra le sette città italiane attraversate in questo fine settimana dall'onda Pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQ(IA+).

Al corteo per le vie della città, si è aggiunto il Village, al Parco della Musica di via Sant'Alenixedda. Tantissime le associazioni e i cittadini di ogni età a partecipare all'evento, che quest'anno accentua anche l'attenzione per le persone con disabilità con accoglienza dedicata e percorsi agevolati.

L'evento è stato un momento di riflessione che arriva dopo la decisione della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita di bimbi con due mamme.

"Nei nostri Pride - dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di arcigay - porteremo avanti la nostra determinazione a lottare contro la violenza che il Governo sta riversando sulle nostre famiglie".