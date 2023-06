Al Faro di Sant'Elia a Cagliari, si è svolta la performance di "The Last Lamentation": 13 artiste, vestite a lutto e di spalle al pubblico, hanno messo in scena un lento rituale modellato sulla tradizione del pianto funebre nel Mediterraneo. Obiettivo una riflessione sulle grandi tragedie dei migranti che si stanno consumando in questi anni. Tra le artiste Valentina Medda.