Cappellacci, “Noi come Forza Italia non siamo più disposti a concedere tempo"

“Siamo all’ultima fermata. Noi come Forza Italia non siamo più disposti a concedere tempo. Il cambio di passo non deve essere per domani ma per ieri”. Chi parla è Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, al suo arrivo a Villa Devoto per l’atteso e più volte rimandato vertice di maggioranza convocato dal presidente Solinas. Le parole dell’esponente azzurro lasciano intravedere tutta la tensione che sta accompagnando il confronto politico all’interno del centrodestra. “Non mi sembra che i segnali di ieri vadano nel senso di un cambio di passo” ha aggiunto Cappellacci, con riferimento alle dichiarazioni sui nuovi ospedali rilasciate dal governatore durante il contestato incontro con i dipendenti del Brotzu di Cagliari. Poco prima delle dieci a Villa Devoto sono arrivate anche le delegazioni di Fratelli d’Italia (con la coordinatrice Antonella Zedda e il capogruppo Fausto Piga) e della Lega con il coordinatore Michele País è il capogruppo Michele Ennas. Proprio le parole pronunciate da Pais sono destinate a suscitare polemiche soprattutto fra le forze di opposizione. Il presidente del Consiglio ha infatti prefigurato l possibilità di riprendere i lavori dell’aula a partire dal collegato alla finanziaria che avrebbe dunque priorità rispetto alle due mozioni sugli ospedali presentare dalle minoranze.