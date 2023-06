Caso radioterapia oncologica, convocato un vertice in assessorato

Ancora polemiche e reazioni dopo lo stop per cinque mesi alla radioterapia oncologica dell'ospedale Businco di Cagliari, che si appresta a sostituire apparecchiature ormai obsolete. Le modalità per far fronte alle esigenze dei pazienti e per rafforzare gli altri centri di radioterapia dell’Isola saranno al centro di un incontro oggi all'assessorato regionale alla Sanità. Coinvolti i vertici dell’Arnas Brotzu, dell’Asl di Nuoro, dell’Aou di Sassari e del Mater Olbia. Dopo la presa di posizione delle associazioni dei malati (che prospettano disagi pesanti e lo spettro di un trasferimento obbligato fuori Cagliari o fuori regione per continuare le terapie previste) è intervenuto con una nota l'assessore Carlo Doria: “Parliamo di un intervento atteso da tempo che cambierà radicalmente la qualità delle cure in Sardegna. Le operazioni per la sostituzione sono già iniziate da aprile. Purtroppo anche la disponibilità delle aziende fornitrici, impegnate in tutta Italia con interventi analoghi, in seguito agli investimenti del Pnrr, ha stretto ulteriormente i margini operativi. È inevitabile che tutto ciò crei un disagio, ma questo non significa che i pazienti saranno lasciati a loro stessi, né rinunceremo a erogare le cure”. L'intervento che porterà alla sostituzione di quattro nuovi macchinari per la radioterapia costerà 20 milioni di euro. Nessuno contesta la riorganizzazione dei servizi sanitari e l’adeguamento dei macchinari, ma non è questo "il prezzo che gli utenti e i cittadini devono pagare a maggior ragione se si tratta di pazienti oncologici”: è quanto ha detto il il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante, criticando le parole dell'assessore, definite "non accettabili”.