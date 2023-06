Colpo di pugnale alla schiena: condannato a 10 anni trapper romano Elia17Baby

E' una sentenza di condanna a dieci anni di reclusione per tentato omicidio quella emessa in Tribunale a Tempio contro il trapper romano di 26 anni, Elia17Baby, al secolo Elia Di Genova. Il pm ne aveva chiesto 8.

Il gip lo ha riconosciuto colpevole di aver pugnalato alla schiena, la notte del 14 agosto 2022, un sassarese di 35 anni sulla spiaggia di Marinella a Olbia.

La vittima è ancora in sedia a rotelle a causa delle lesioni alla spina dorsale, non cammina più autonomamente e sta affrontando una lunga terapia di riabilitazione. I legali della difesa del trapper hanno già annunciato di voler fare appello.

Elia17Baby è agli arresti domiciliari nella sua casa di Roma dal 17 maggio scorso: era stato scarcerato dal giudice - subentrato nel processo dopo che la Corte d'Appello

di Sassari aveva accolto l'istanza di ricusazione del precedente gip avanzata dai difensori - secondo il quale l'imputato in carcere aveva mantenuto un comportamento corretto, compatibile con l'attenuazione della misura cautelare.