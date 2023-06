Concorso Sna, per i sardi prova selettiva a Sassari e non a Roma

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla trasferta a Roma per i sardi che devono partecipare, il 27 giugno, alla prova preselettiva del concorso pubblico per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso di formazione per il reclutamento di 294 dirigenti, il ministero della Pa comunica che il test sarà effettuato anche in Sardegna "I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella regione Sardegna effettueranno la prova a Sassari, presso la sede della Promocamera in Via Predda Niedda, 18 - si legge nel comunicato - Della variazione sarà data comunicazione ufficiale". La questione era stata sollevata per prima dalla vicepresidente del Movimento 5 stelle Alessandra Todde e poi da altri esponenti dell'opposizione, arrivando anche sui banchi del Parlamento e del Consiglio regionale sardo con diverse interrogazioni nelle quali si evidenziava la "discriminazione" per i sardi rispetto ad altri concorrenti per i quali erano state assegnate sedi nelle rispettive regioni.