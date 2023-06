Coppia aggredita alla Marina, altri tre arresti

La polizia ha identificato tutti i membri del gruppo di cinque giovani che la sera del 24 giugno scorso hanno aggredito una coppia a Cagliari, nel quartiere Marina. Verso le 21.30, in piazza Sant'Eulalia, il branco ha accerchiato la vittima, un trentenne che era assieme alla fidanzata. L'hanno ferito a una coscia e rapinato del cellulare e di 140 euro.

La Squadra volante e la quarta sezione della Squadra mobile della questura hanno fermato per rapina e lesioni aggravate in concorso tre algerini: un 22enne con precedenti, richiedente asilo, e due minorenni di 15 e 17 anni, domiciliati in una casa famiglia a Iglesias dal loro sbarco in Sardegna. Sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il maggiorenne è stato portato in carcere a Uta, i due minori nell'istituto penitenziario minorile a Quartucciu. Erano tutti arrivati in Sardegna con gli sbarchi dei mesi scorsi. Dopo l'aggressione, erano già stati identificati altri due algerini: uno era stato arrestato, l'altro denunciato.