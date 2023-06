Coppia rapinata dal branco in Marina, a Cagliari, salgono a 6 gli arresti

Salgono a sei gli arresti per la rapina alla Marina, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ai danni di una coppia di trentenni e l'accoltellamento di una delle vittime. Altri due componenti del branco di giovanissimi sono stati fermati dalla Squadra mobile e dagli agenti del Commissariato di Iglesias. In manette sono finiti un 17enne tunisino e un 16enne algerino, entrambi ospiti di una struttura per migranti di Iglesias e richiedenti protezione internazionale. I due sono accusati di rapina e lesioni in concorso e vanno ad aggiungersi ai tre arrestati due giorni fa -un 22enne algerino richiedente asilo e due connazionali di 17 e 15 anni-, all'algerino di 18 anni arrestato subito dopo i fatti dalla squadra volante e al connazionale coetaneo denunciato per ricettazione, trovato in possesso degli oggetti rapinati alle vittime. Per la svolta nelle indagini fondamentali sono state le riprese delle telecamere della zona che hanno permesso il riconoscimento di tutti i componenti del branco.