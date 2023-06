Crisi industriale nel Nord-ovest della Sardegna: pronto un bando da 22 milioni di euro

E' stato presentato questa mattina il bando per il recupero e il rilancio dell'area di crisi industriale complessa del Nord-Ovest della Sardegna, che comprende i Comuni di Sassari e Porto Torres.

22 i milioni di euro a disposizione: 20 di fondi statali, con un contributo di 2 milioni da parte della Regione Sardegna.

A fare da incubatore sarà il consorzio industriale di area, presieduto da Valerio Scanu, che si pone come obiettivo quello di poter avere i primi benefici entro il 2024, calcolando i tempi per la presentazione delle domande e dell'istruttoria, che sarà condotta da Invitalia, a nome del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Chiede il coinvolgimento degli enti locali e degli altri attori sul territorio il sindaco di Sassari Nanni Campus, secondo cui troppi bandi sono stati già finanziati in passato senza risolvere la crisi dell'industria locale.

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, auspica invece l'ampliamento al suo Comune del perimetro dell'area di crisi complessa riconosciuta nel 2016, dal momento che la Zona Economica Speciale, istituita di recente, per il nord-ovest dell'Isola comprende anche Alghero, oltre a Sassari e Porto Torres.