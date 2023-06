Dalla Sardegna agli Emirati. Nuove iniziative imprenditoriali

Con il primo volo intercontinentale diretto dalla Sardegna per gli Emirati Arabi si aprono nuovi scenari imprenditoriali e importanti opportunità per i sardi, sia per iniziative legate ai programmi di internazionalizzazione d'impresa e sviluppo immobiliare e per promuovere l’enogastronomia e la cultura sarda a Dubai, sia per accogliere flussi turistici dal mondo arabo con viaggiatori che potranno arrivare nell’Isola. Ne hanno parlato a Palazzo Tirso Alessandra Lambroni e Mohamed Abdelhamed Alì. Quello di Cagliari è stato il primo di una serie di eventi nell’Isola per promuovere le future relazione tra Sardegna e mondo arabo e nel giro di alcuni mesi si potrà tracciare un significativo bilancio del ponte aereo creato da alcune compagnie da Cagliari e Olbia che consentono un collegamento veloce tra l’Isola e Dubai senza scali.