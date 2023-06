Detenuto al 41bis come Cospito, sciopero della fame a Sassari

C'è un nuovo "caso Cospito" nel carcere di Bancali, a Sassari. Domenico Porcelli, 49 anni, originario di Bitonto (Bari), recluso in regime 41 bis dopo essere stato condannato a 26 anni per associazione mafiosa, è in sciopero della fame da quattro mesi. Il 28 febbraio scorso ha smesso di alimentarsi. Come fece l'anarchico Alfredo Cospito, anche lui protesta contro il 41 bis. Le sue condizioni di salute sono critiche, riferiscono all'agenzia Ansa le legali che lo difendono. Le due legali -una delle quali difende anche Cospito- hanno presentato reclamo contro il regime 41 bis al Tribunale di sorveglianza di Roma, ma sono in attesa della fissazione dell'udienza. Se lo stato di salute di Domenico Porcelli dovesse ulteriormente peggiorare, sarà necessario trasferirlo in un centro clinico, hanno detto.