Detenuto cerca di strangolare un agente

Ancora una nuova aggressione nei confronti di un poliziotto penitenziario, colpito a calci e pugni e poi strangolato da un detenuto con problemi psichiatrici: questa volta lo scenario è la colonia penale di Isili. Lo denuncia la Uil Pa polizia penitenziaria. L'agente, con difficoltà a respirare, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è ancora in

osservazione.

Il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu parla di una situazione "ormai precipitata in maniera drammatica, le aggressioni a danno

degli agenti sono all'ordine del giorno, i detenuti facinorosi e psichiatrici non riconoscono nessuna autorità e le risposte dell'amministrazione a seguito di queste aggressioni sono inadeguate e superficiali. Servono interventi urgenti per fermare questa escalation di violenza negli Istituti prima che si verifichino delle tragedie ancora più gravi".