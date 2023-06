Dieci sardi agli Special Olympics World Games 2023

Una notte da ricordare, per i dieci sardi presenti all’Olympic Stadium della capitale tedesca. Lo stadio della città ha salutato con entusiasmo incontenibile la gioiosa Cerimonia di Apertura degli Special Olympics World Games 2023. Circa 50.000 spettatori si sono riuniti sugli spalti per assistere allo spettacolo e acclamare a gran voce migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. La delegazione italiana- composta da 142 persone, di cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati ha sfilato, insieme a migliaia di altri atleti provenienti da tutto il mondo, nel corso della serata che segna l’inizio della otto giorni di competizioni. Un saluto particolare è stato tributato alla delegazione Ucraina. In questa importante occasione il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, presente ieri come capofila della sfilata, assieme al Presidente di Special Olympics Italia Angelo Moratti, degli atleti e in rappresentanza del nostro Paese, ha dichiarato: “È stata una grandissima emozione essere al fianco dei nostri ragazzi e vederli così felici- sottolinea il ministro-, ringrazio tutto il Team di Special Olympics Italia che accompagna con passione ed entusiasmo i nostri atleti, e tutti coloro che credono nello sport e nelle opportunità straordinarie che esso offre in termini di partecipazione, autonomia, inclusione e crescita personale”. L'accensione del tripode ha dato il via ufficialmente alle competizioni che dalla giornata odierna vedranno impegnati gli azzurri nei vari impianti sportivi. La cerimonia di chiusura è fissata invece il 25 giugno alle 19.00 al Brandenburg Gate di Berlino. Un Flag Handover scandito dalla presenza del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Gli atleti sardi impegnati a Berlino sono per la pallavolo: Elisa Deiana di Quartucciu, Anna Ladu di Nuoro, Alessandro Repetto di Carloforte, Marco Murgia di Macomer; Elisa Sanna di Carbonia nel Beach Volley; Riccardo Racis di Escovedu e Fabio Marrocu di Elmas nel Calcio a 5; Giovanna Demurtas di Arzana nella ginnastica artistica; Luciano Scandariato di Carbonia nelle bocce. Alla guida della nazionale di Futsal Andrea Siddi di San Giovanni Suergiu.