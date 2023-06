Disoccupazione in calo del 5% grazie all'impiego femminile

I disoccupati in Sardegna diminuiscono del -5,2%, passando da 81,6 mila del primo trimestre 2022 a 77,4 mila del primo trimestre 2023. Le dinamiche maschile e femminile sono però di segno opposto. È infatti grazie all'importante contrazione della disoccupazione femminile (-29,2%) che nell'isola la disoccupazione nel complesso cala, mentre la disoccupazione

maschile risulta in aumento. Il dato è significativo: rispetto al Mezzogiorno (+4%) e all'Italia (-3,5%) la Sardegna mostra la diminuzione tendenziale più marcata. Come conseguenza il tasso di disoccupazione in Sardegna passa dal 13% del primo trimestre 2022 al 12,2% del primo trimestre 2023, come detto grazie al calo della disoccupazione femminile (tasso da 16% all'11%). I dati sono stati elaborati dall'Ufficio di Statistica della Regione sulla base dei dati Istat.