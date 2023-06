Einstein Telescope, il governo ufficializza la candidatura

Domani, martedì, 6 giugno, alle 16.00, sarà presentata alla stampa la candidatura italiana per l’Einstein Telescope, la futura grande infrastruttura di ricerca per la rivelazione delle onde gravitazionali, un progetto di impatto scientifico e tecnologico di livello internazionale. Un appuntamento atteso per la Sardegna, regione individuata per ospitare l’Einstein Telescope, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos.

Interverranno la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; la ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

Alla presentazione parteciperanno anche Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica e presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Candidatura Italiana per Einstein Telescope e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas.

La conferenza stampa era stata programmata in un primo momento per il 25 maggio ma il governo era stato costretto a spostarla a causa della visita della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna.