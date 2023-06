Entro luglio la gara per la Sassari-Alghero

Entro luglio sarà bandita la gara per la Sassari-Alghero. La conferma arriva dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che, in qualità di commissario straordinario incaricato dal Governo per le opere viarie, ha siglato la convenzione con l'Anas. La convenzione è relativa alla realizzazione del primo lotto (da Alghero a Olmedo) sulla strada statale 291 'Della Nurra', per il completamento del collegamento Alghero-Sassari, e del lotto 4 tra il bivio di Olmedo e Fertilia, per la realizzazione delle bretella per l'aeroporto.