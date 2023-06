Esercitazioni militari in Sardegna, no dal comitato misto paritetico

Basta con le esercitazioni militari in Sardegna. Lo stop arriva componenti regionali del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari proprio 24 ore prima della manifestazione di pacifisti e indipendentisti contro le basi.

Voto contrario all'unanimità ai programmi di esercitazioni a fuoco presso i poligoni nel secondo semestre 2023 "motivato in gran parte dal fatto che i protocolli sottoscritti con il governo nazionale sulle servitù militari nell'isola non hanno ancora avuto piena attuazione", precisa una nota.

D'ora in avanti i test potranno essere autorizzati solo dopo un decreto del ministro della Difesa.. Il Comitato ritiene "doveroso apportare integrazioni e correttivi con la costituzione di una cabina di regia e tavoli tecnici operativi con un reale coinvolgimento dei componenti del Comitato paritetico sulle servitù militari per affrontare le questioni relative alla 'armonizzazione' delle esigenze della Difesa con quelle dei Cittadini che abitano i territori gravati dalle servitù militari". "

A questo il Comitato ha più volte richiesto un confronto con il presidente della Regione Sardegna. Non è soddisfatto dagli annunci di piantumazione di alberi per il ripristino dei luoghi dopo l'imponente 'Noble Jump 23' appena terminata nel Poligono di Capo Teulada. “Esercitazioni a fuoco di tale portata sono in contrasto con le direttive comunitarie sul rispetto dell'Ambiente in zona Sic (Sito di Interesse Comunitario dove sono presenti 21 habitat di specie vegetali e animali e in particolare di uccelli e in conflitto con le norme regionali e nazionali”.

Infine si attende ancora il procedimento di valutazione di incidenza ambientale per il recupero dei residuati di esercitazione della penisola 'delta' del poligono permanente di Capo Teulada.