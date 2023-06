Evasione fiscale, nell'oristanese sequestro da 1 milione di euro

Ha evaso le tasse grazie ad un meccanismo che prevedeva l'utilizzo di società fittizie. Ma gli uomini della guardia di Finanza sono riusciti a smascherare la frode mesa in piedi da un imprenditore edile dell'oristanese. Le indagini sono scaturite da un controllo su una società che, nonostante i ricavi nella vendita di immobili, in particolare villette unifamiliari, non risultata in regola con il pagamento delle tasse. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che il mancato pagamento delle imposte avveniva grazie all'utilizzo di società di comodo. La ricchezza accumulata è stata poi schermata dalle eventuali richieste del fisco, facendola confluire in un fondo fiduciario. Oltre alla denuncia del responsabile per reati tributari, è stato disposto dal tribunale di Oristano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 1 milione di Euro.