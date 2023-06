Evasione, scoperti 5 milioni in un paradiso fiscale

A far partire l'approfondimento nei suoi confronti è stato un bonifico di oltre due milioni di euro, in un'unica soluzione, dall'estero verso il proprio conto corrente italiano. Un imprenditore della Baronia è stato sottoposto a verifica fiscale da parte dei militari del Gruppo Nuoro della Guardia di Finanza. L'uomo avrebbe nascosto, dal 2013 al 2021, in Lichtenstein ingenti somme di denaro poi reinvestite in attività finanziarie. La base imponibile sottratta al fisco sarebbe di oltre 5 milioni di euro. I versamenti di contanti sul conto corrente del Principato ammonterebbero a oltre 1.700.000 euro. All’imprenditore sono state constatate sanzioni per il mancato assolvimento agli obblighi del monitoraggio fiscale per un minimo di 698.000 euro ad un massimo di 3.485.000 euro.