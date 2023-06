Festa a Loculi per il pecorino più grande del mondo

"Il gigante del Cedrino e Voci di Maggio in tour 2023". Due eventi in uno solo, due giornate - sabato 1 e domenica 2 luglio - dedicate a cibo genuino e musica autentica. Oltre 598 chili, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura: questo è il pecorino di Loculi, il "gigante del Cedrino". Ma non sarà da solo 'in tavola', tante le delizie locali accompagneranno l'evento. E poi musica, quella impegnata di Voci di Maggio, storica manifestazione capitanata dagli Istentales, gruppo etno-pop agropastorale, tra i più amati in Sardegna. Ad esibirsi sul palco insieme agli Istentales che chiuderanno l'evento il 2 luglio, ci sarà Bianca Atzei e i Kaleidos che invece lo apriranno con un testimonial d'eccezione Giulio Golia delle Iene. A seguire sempre il 1 luglio "I love Formentera di Radio 105. Il 2 luglio Funky Jazz Orchestra e Coro di Ittireddu itinerante per le vie del paese. I Modena City Ramblers chiudono insieme agli Istentales l'evento. Presenta Giuliano Marongiu. Loculi fu abitata già in epoca prenuragica, nuragica e romana, con tracce ben visibili. Poi ci sono i sentieri, un tempo percorsi da carbonai e pastori, attraversano boschi di lecci e querce secolari, perfetti per una passeggiata. Un'oasi faunistica: popolata da mufloni e sorvolata dall'aquila reale. Non mancano le sepolture nuragiche: la tomba di Giganti s'Iscusorju, quella di Ena Tunda, di cui si conserva la parte inferiore di corpo allungato e absidato e la tomba di su Gollèi Lupu.