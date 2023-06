Filming Italy in Sardegna, presentata la sesta edizione

E' stata presentata oggi a Roma la 6^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Santa Margherita di Pula. La manifestazione lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

“È con grande orgoglio e soddisfazione che oggi presento il programma della sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival. E poiché ogni anno l’impegno che ci mettiamo è sempre maggiore, sento di poter affermare che questi ultimi mesi hanno portato ottimi risultati nella realizzazione di questa elaboratissima macchina produttiva. Abbiamo infatti selezionato per questi cinque giorni frenetici una lista che vanta più di 50 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al festival in anteprima assoluta" - ha detto Tiziana Rocca.

L’ambasciatrice del Festival sarà la star americana Rosario Dawson. Tra le attrici più apprezzate di Hollywood e interprete di serie e film di successo che hanno segnato la storia del box-office internazionale, la Dawson presenterà al festival in anteprima proiezione speciale il suo ultimo film, Below the belt diretto da Shannon Cohn.

La madrina del Festival sarà invece Francesca Chillemi, attrice dal talento straordinario e interprete di film di grandissimo successo.