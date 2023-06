Il sogno si è avverato: il Cagliari, dopo un anno di purgatorio, torna in serie A! Al San Nicola, la finale di ritorno dei playoff di serie B finisce 1-0 per i rossoblù.

Decisivo per la promozione dei sardi nella massima serie il gol siglato in pieno recupero da Leonardo Pavoletti. Niente da dare per il Bari di De Laurentiis.