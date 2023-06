Finto neurologo denunciato dai carabinieri a Cagliari

Si spacciava per neurologo, ma non lo era e non aveva alcuna qualifica professionale. Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nas del capoluogo sardo. L'uomo esercitava abusivamente la professione in uno studio medico specialistico, a Cagliari. E' stato scoperto al termine di una complessa attivita' investigativa. I militari hanno provveduto anche a sequestrare l'immobile all'interno del quale il 50enne visitava i suoi pazienti. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è tuttora in corso, con prosecuzione delle indagini preliminari, ed è finalizzata ad acquisire ulteriori prove.