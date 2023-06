Fondi per le imprese sociali in ambito turistico, a luglio la scadenza

Resta aperto fino al 27 luglio il ''Bando per il sostegno alle imprese sociali in ambito turistico al Sud'' con cui Fondazione Finanza Etica e Fondazione con il Sud mettono a disposizione 565 mila euro per il sostegno a fondo perduto di

programmi di sviluppo di imprese sociali in ambito turistico con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando intende sostenere programmi di sviluppo in grado di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità, processi di innovazione sociale e dei servizi, e traiettorie di sviluppo turistico sostenibile, anche dal punto di vista ambientale, favorendo la transizione verso un'economia verde e circolare.

I progetti candidati devono prevedere una durata complessiva non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Il contributo previsto sarà compreso tra i 25.000 e i 50.000 euro. Al bando possono candidarsi le imprese sociali del Sud Italia nate dopo il 1° gennaio 2017. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros.