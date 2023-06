Fondi Ue, Solinas incontra Fitto: "Piena sintonia tra Regione e Ministero"

Confronto a Roma tra il presidente della Regione Christian Solinas e il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto. Il vertice è servito a fare il punto sulla programmazione e l'impiego dei fondi nazionali ed europei destinati all'Isola.

"La Sardegna, ha dichiarato il governatore Solinas al termine del faccia a faccia, si è rivelata una regione capace di intercettare le sfide del momento, attivando tutte quelle azioni necessarie per vedere finanziate opere strategiche e per superare le criticità legate alla spendita delle risorse disponibili. Pur nelle difficoltà che stanno interessando tutte le regioni d’Italia, e in particolare i Comuni che necessitano del massimo supporto per gestire al meglio i finanziamenti e la realizzazione delle opere, siamo pronti a sostenere attivamente gli interventi presentati e cogliere ogni opportunità offerta dal Pnrr e la crescita economica della Sardegna".